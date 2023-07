Sigade katk ja linnugripp on taas pead tõstmas

Lätis, Leedus, Poolas ja Saksamaal teavitatakse pidevalt nii sigade Aafrika katku (SAK) kui ka kõrge patogeensusega lindude gripi (KPLG) positiivsetest leidudest metsloomadel – vastavalt metssigadel ning mets- ja veelindudel. Lisaks on KPLG juhtumitest metslindudel teavitanud ka Soome ja Rootsi.

«Eestis on sellel aastal tuvastatud SAKile viiruspositiivseid metssigu Ida- ja Lääne-Virumaal ning Põlvamaal. See näitab, et SAK-i viirus ringleb endiselt meie metssigade hulgas ning on seeläbi ohuks meie seakasvatuse ettevõtetele,» kommenteeris põllumajandus- ja toiduameti loomatervise ja -heaolu osakonna juhtivspetsialist Anne-Ly Veetamm pressiteate vahendusel.

Käesoleva aasta varakevadel oli Eestis lindude gripi puhang üle 100 linnuga majapidamises Raplamaal. Alates maikuust on tuvastatud lindude gripp naerukajakatel ja kormoranidel Tallinnas ja selle lähiümbruses ning tiirul Pärnumaal. «Viiruse esinemine ja levik nii rändlindude kui ka kohaliku linnupopulatsiooni hulgas kujutab endiselt ohtu kodulindudele,» lisas Veetamm.

Vastutus oma sigade tervise eest lasub endiselt seakasvatajatel, sest haiguse farmi sattumise riski saab vähendada asjakohaste bioturvameetmete rakendamisega. Bioturvalisuse meetmete hoolas järgimine on ülioluline, et kaitsta seakasvatuse ettevõtteid sigade Aafrika katku viirusega nakatumise eest. Seetõttu on hea kriitilise pilguga üle vaadata oma farmis rakendatavad bioturvalisuse meetmed, vajadusel neid parendada ning kindlasti tuletada oma farmi töötajatele meelde kõik vajalikud bioturvalisuse nõuded ning nende järgimine.

