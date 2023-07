Kultuuriministeerium meedia lisareguleerimise vajadust ei näe

«Sõltumatu, kvaliteetne ajakirjandus on demokraatia toimimise üks alustaladest. Kultuuriministeeriumi hinnangul on Eesti meediamajad neil lasuvat suurt vastutust hästi tunnetanud. Veerand sajandit tagasi eneseregulatsiooni korras kehtestanud meedia toimimise reeglistik - Eesti ajakirjanduseetika koodeks - toimib hästi ka täna. Täna puudub vajadus Eesti ajakirjandusväljaannete sisu täiendavaks regulatsiooniks,» kommenteeris kultuuriministeeriumi meedianõunik Andres Jõesaar.

«Küll on aga Euroopa Liidul vaja jätkata ja tõhustada Venemaa propagandakanalite leviku piiramist. Seda ka interneti ja SAT-TV vahendusel levivate kanalite puhul. Nendel pole midagi ühist vaba meediaga, vaid need infosõja relvad,» rääkis Jõesaar. «Parim viis agressoriga võitlemiseks on pakkuda vaatajatele, lugejatele ja kuulajatele Eesti meediamajade poolt loodud ja vahendatud kõrgekvaliteetset sisu - seda nii ERRi venekeelsetes kanalites kui ka erameedia väljaannetes.»