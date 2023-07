Romeo Kalda murdis Euroopa kohtu abiga vangla seatud kohtumispiirangu

Ligi kaheksa aastat väldanud kohtutee ajendiks oli Kalda 2015. aasta alguses Viru vanglale esitatud taotlus, milles ta soovis oma abikaasaga lühiajaliselt kokku saada. Kalda soov oli kaasaga vahetult suhelda ehk nii, et neid ei eraldaks klaasist vahesein ja suhtlema ei peaks sisetelefoni kaudu.

Viru vangla põrgatas korduvalt Kalda taotlused tagasi, märkides, et justiitsministri 2000. aasta 30. novembri määruse kohaselt eraldatakse kinnipeetav ja külastaja klaasist vaheseinaga. Vangla tõdes, et neil on tõesti selles küsimuses ka kaalutlusõigus, kuid eelkõige tuleb hinnata konkreetse lühiajalise kokkusaamisega kaasnevat ohtu.