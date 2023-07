Võrklaev: automaksul saab olema kaks osa: registreerimistasu ja aastamaks

Võrklaev ütles ERRile et algusest peale on välja öeldud, et automaksul saab olema kaks osa – üks osa on registreerimisel ja teine osa on aastamaks. «Mis nüüd on need konkreetsed summad, ma nendega enne, kui VTK on väljas, väga ei opereeriks,» ütles Võrklaev ja lisas, et kõik sõltub sellest, millisest autost me räägime.