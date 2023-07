Zelenskõi sõnul tuleb teraviljaalgatusega jätkata ilma Venemaata

«Musta mere teravilja algatus saab ja peaks toimima ka tulevikus. Kui ilma Venemaata, siis ilma Venemaata. Teraviljaekspordi leping – see on leping Türgi ja maailmaorganisatsiooniga – jääb jõusse. Praegu on vaja ainult leida võimalused selle rakendamiseks ja maailma jätkuv otsustav surve terroririigi vastu,» ütles president õhtukõnes ukrainlastele.

Sellega seoses märkis Ukraina president, et saatis Türgi presidendile Recep Tayyip Erdoğanile ja ÜRO peasekretärile António Guterresele ametlikud kirjad ettepanekuga jätkata Musta mere teraviljaalgatuse või sellega samaväärse algatusega tööd kolmepoolses vormis.

«Ukraina, ÜRO ja Türgi saavad ühiselt tagada toidukoridori toimimise ja laevade kontrolli,» sõnas Zelenskõi.

Riigipea toonitas, et see on vajalik kõigile maailmas. President lisas, et tänu Musta mere teraviljaalgatusele on juba ligi 33 miljonit tonni põllumajandussaadusi eksporditud 45 maailma riiki ning eelkõige on 60 protsenti kogustest läinud Aafrika ja Aasia riikidesse.

«Ukraina seisukoht on alati olnud ja on võimalikult selge, et kellelgi pole õigust hävitada ühegi rahva toiduga kindlustatust. Kui kamp inimesi kuskil Kremlis usub, et neil on väidetavalt õigus otsustada, kas toit on laual erinevates riikides nagu Egiptuses või Sudaanis, Jeemenis või Bangladeshis, Hiinas, Indias, Türgis, Indoneesias, siis on maailmal võimalus näidata, et väljapressimine pole kellelegi lubatud,» rääkis president.

Musta mere teraviljavedu võimaldav leping aegus, sest Venemaa ei nõustunud seda pikendam, vahendasid teisipäeval uudisteagenuurid.