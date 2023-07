OTSE POSTIMEHEST ⟩ Kõlvart: pinged Keskerakonnas tekkisid EKRE ja Isamaaga koalitsiooni minnes

Kiik: Seda, et erakonna sees on erinevad vaated, kuidas minna edasi, millise juhtimisega, kelle juhtimisel ning ka varasemate ja seekordsete riigikogu valimiste ja otsuste kohta käib diskussioon ja seda ei ole mõtet ju varjata. See on selge. Need arutelud on käinud juba mõnda aega, aga ma väga loodan, et pärast Keskerakonna kongressi austavad kõik osapooled kongressi tulemust ehk erakonna liikmete otsust ja saame minna edasi ühtse ja tugeva erakonnana, sest see on see, mida meie valijad ja liikmed erakonnalt ootavad.

Kõlvart: Ma olen nõus sellega, et pingeid pole mõtet varjata – tõepoolest, meil on väike sisekriis, aga see ei ole unikaalne. Ma arvan, et igas erakonnas võib tekkida selline olukord. Võib-olla see huvi nende pingete suhtes, kui tegemist on teise erakonnaga, ei ole nii suur, või on erakond ise suuteline neid pingeid paremini varjama. Siin on ka meil arenguruumi. Õige on see, et me ise ei peaks neid pingeid süvendama ja end leerideks jagama. Kui me Taneliga suudame seda teha ja õigeid signaale erakonnale saata, siis enne kongressi, aga mis kõige tähtsam, ka peale kongressi on võimalik, et tekib normaalne õhkkond ja saab koos edasi töötada.