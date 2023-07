Türgi kutsus Rootsit üles võitlema vihakuritegude vastu

"Peaminister Shia al-Sudani andis Rootsi suursaadikule Bagdadis korralduse Iraagi territooriumilt lahkuda. Otsuse taga on Rootsi valitsuse korduv luba põletada moslemite pühakirja koraani, solvata islami pühadusi ja põletada Iraagi lippu," seisis ametlikus teadaandes.

"See on vastuvõetamatu, et Iraagi julgeolekujõud ei takistanud meeleavaldajate teistkordset tungimist Rootsi saatkonna hoonesse ja selle kahjustamist," lisas Miller.