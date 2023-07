VIDEO ⟩ Rahvusvaheline meeskond võttis Estonia pardast leitud augu juurest metalliproovi

Rahvusvaheline meeskond alustas selle nädala alguses uurimislaeval Viking Reach teekonda parvlaeva Estonia vraki asupaika, et teha uurimistöid ja tõsta merepõhjast üles laeva vööriramp.

Meretöid viivad läbi Eesti Ohutusjuurdluse Keskus (OJK) ja Rootsi Õnnetusjuhtumite Uurimise Amet (SHK) koostöös Soome ametiasutustega. Meretööde lepinguline partner on Norra ettevõte Reach Subsea AS, uuringud viiakse läbi Norra lipu all sõitva uurimislaevaga Viking Reach.