Ministritel jagus noortele loodava veebilehe kohta omajagu kriitikat

Rahandusminister Mart Võrklaev (RE), kes on ühismeedias juba paar päeva varemgi vihjanud, et veebileheks mõeldud raha võiks minna mujale, sõnas neljapäevasel pressikonverentsil, et endise omavalitsusjuhina jääb talle projekt küsitavaks.

Tema hinnangul saaks iga omavalitsus, kes noori kaasata soovib, seda teha kordades efektiivsemalt. «Selleks ei ole ilmselt vaja üle-eestilist süsteemi. Arvan, et see tekitab kohalikes omavalitsustes liigset bürokraatiat ja ei täida eesmärki. Teisalt arvan, et see jääb noortele kaugeks.»

«Kui me räägime digihüppest, siis minu tunnetus on, et meie noored on juba palju kaugemale oma digiarengus hüpanud. Mõni keskkoolinoor loovtöö korras teeks ilmselt selle mõne kuuga ära,» arvas Võrklaev.

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas (Eesti 200) ütles, et olles nüüdseks teemasse süvenenud, ei saa ta öelda, et veebilehe loomise eesmärk oleks pelgalt noorte kaasamine. Küll aga on ka Kallase jaoks kaheldav, kas portaali on üldse vaja.

«Teine on juriidiline pool. Tegemist on Norra riigi rahadega ja see on suurem projekt kui ainult see veebiportaal. Nad on rahastusotsuse teinud ja projekt käib juba pikemat aega. Üldiselt ei ole ministril voli norrakate tehtud otsuseid oma rahastusmeetmete sisu osas ümber vaadata.»