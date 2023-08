Anonüümsete kõnekaartide kaotamine tekitab vägivallaohvrite toetajais kõhklusi

Siseministeerium on korduvalt selgitanud, et ettemakstud kõnekaartide isikustamine oleks üheks võimaluseks võitlemaks raske kuritegevusega. Samas endine peaprokurör Lavly Perling (Parempoolsed) arvas, et kõnekaartide piiramine kuritegevust ei ohja, küll aga võtab inimestelt ära olulise osa nende privaatsusest. Sama leiavad ka lähisuhtevägivallaga kokku puutuvad inimesed.