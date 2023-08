Laulupeonäitus ei anna Kohtla-Järve vandaalidele asu

Tallinnas peetud üldlaulupidude rongkäikude fotodest koostatud näituse «Laulupeo teekond läbi aegade» avamise järel lõhuti ära kaks väiksemat tekstiga tahvlit. Need taastati linna kulul – kahe plaadi tellimine läks maksma umbes sada eurot. Möödunud kolmapäeva hommikul avastati aga, et rikutud on veel tahvleid ning ka üks suur foto.