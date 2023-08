Ecuadoris lasti maha presidendikandidaat

Lasso ütles, et kutsus oma kõrgeimad julgeolekuametnikud kiireloomulisele nõupidamisele, kus käsitleti seda riiki vapustanud mõrva.

«Organiseeritud kuritegevus on läinud liiale. Nende suhtes rakendatakse seaduse karmust täies mahus,» kinnitas Lasso.

Ecuador asub Colombia ja Peruu vahel, mis on maailma suurimad kokaiinitootjad. Ecuadori valuutaks on mugavalt ka USA dollar, mis on kartellide jaoks atraktiivne.