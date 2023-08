Saksa televisioon Eesti digilahendustest: nädalaid oodata - midagi niisugust seal ei juhtu

«Tunnike sabas seista või nädalaid mõne ametiasutuse vastuvõtuaega oodata on Saksamaal tavaline. Midagi niisugust Eestis enam ei juhtu. See Põhja-Euroopa riik on kodanikuteenuste vallas üks digitaliseerimise teerajajaid ning peaaegu kõiki haldustoiminguid saab seal sooritada veebis,» kirjutab ZDF saatetutvustuses. «Linnar Viik on aidanud seda protsessi kujundada alates 1990. aastatest. Viik usub, et digitaliseerimine on inimõigus ja selle asemel, et järjekorras istuda, peaks inimene ilusate asjadega tegelema.»