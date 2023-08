Jevgeni Ossinovski astub Tallinna linnavolikogu esimehe ametikohalt tagasi

«Hiljutiste riigikogu valimiste järel valis sotsiaaldemokraatide fraktsioon mind Toompeal fraktsioonijuhiks, mis on kujunenud sisepoliitilises olukorras mitte ainult suur au, vaid ka tõsine vastutus. Uue valitsuse tööplaan on väga ambitsioonikas pea kõigis valdkondades, olgu selleks keskkond, regionaalpoliitika, inimõigused või haridus. Valitsuserakonna fraktsioonilt eeldab see põhjalikku süvenemist, et tagada kiires menetlustempos õigusloome kõrge kvaliteet,» kirjutab Ossinovski.