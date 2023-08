Zelenskõi kinnitusel suurendab Ukraina oma droonide tootmist

«Praegu olulised eesliiniteemad. Strateegiliselt olulised kaitseküsimused. Ülemad andsid kohtumisel ülevaate olukorrast ida- ja lõunasuunal. Ülemjuhataja ja kaitseministeeriumiga käis vestlus laskemoonast. Kõne all olid meie tehnoloogilised võimalused üldiselt. Igas lahingubrigaadis tõstatavad sõdurid esimeste küsimuste hulgas droonide, elektroonilise sõjapidamise ja õhutõrje teemad,» rääkis Zelenskõi.

«Me vajame droonide tootmise suurendamist mitmekordselt. Kuid peame süstematiseerima ka seda, mis juba vägedele tarnitakse ja seal kasutatakse. Droonid on meie sõdurite silmad ja kaitse esirinnas. Erinevad laskekaugused ja erinevad sihtmärgid. Droonid on garantii, et inimesed ei pea oma eluga maksma, kui selle asemel saavad töötada droonid,» rääkis president.