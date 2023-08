KESKPÄEVATUND ⟩ Strandberg: teaduslikus mõttes oli see uuring täielik sõnnik

Saates arutleti ka automaksu teemal. Hõbemägi märkis, et automaks on kaua tähelepanu all olnud ja rahandusministrist on saanud kõige vihatum minister, nüüd aga teatas kliimaminister Kristen Michal üllatuslikult, et maks on valesti paika pandud ja tema ministeerium seda ei toeta. Ta lisas, et kuna kliimaminister on ääretult mõjukas isik, tuleb rahandusministeeriumil teemaga uuesti tegelema hakata.