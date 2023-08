FOTOD ⟩ Eesti annetajate toel jõuavad Ukrainasse võimsad luuredroonid

Threod Systemsi toodetavad EOS C VTOL droonlennukid on end Ukraina sõjatandril tõestanud kõrgtasemel seirevahenditena. Droonlennukite lennuulatus sideühendusega on kuni 50 km, autonoomne lennuulatus kuni 150 km. Threodi droonidega on juba salvestatud hulk sõja kulgu mõjutanud olulise tähtsusega kaadreid ja väärtuslikku luureinfot.