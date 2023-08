Tsahkna: Eesti 200 ja minu seisukoht on selge – sõjamasinat toetava äri ajamine on moraalselt vale

«Teine teema, mis on siin laua peal, on moraalne ja olemuslik küsimus,» alustas Tsahkna. «Siin on minu ja Eesti 200 seisukoht väga selge: Venemaaga äri ajamine, mis kuidagi aitab kaasa Vene sõjamasinale või Putini režiimi toimimisele, on moraalselt vale. See lihtsalt on vale,» ütles Tsahkna, lisades, et ehkki kolmapäeval ilmnenud asjaolud seoses peaministriga on ebamugavad, tuleb debatid avalikult läbi teha.

Küsimusele väliskuvandi kohta vastas Tsahkna, et Eesti välispoliitiline kuvand on loodud 32 aasta jooksul ja see ei käi nii, et kõik kukub nüüd kokku. Küll aga pakkus ta, et selle loo pahatahtlik ärakasutamine sõltub suuresti edasistest selgitustest.

«Siin on väga oluline, et kõik asjaosalised on avatud ja annavad kõikvõimalikud faktid välja: mis on toimunud, kes on saanud millest kasu... Et need asjad oleksid selged. Siin ootan ma ka meedialt objektiivset, põhjalikku käsitlust,» toonitas Tsahkna ja lisas, et kui keegi ongi eksinud, tuleb see välja tuua.

Enda sõnul Kallase juhtumi kohta arvukalt küsimusi saanud Tsahkna nentis, et poliitikaga kaasneb moraalne vastutus ja eelmainitud juhtumis saavad neile vastata ühel hetkel nii peaminister Kallas kui ka Reformierakond ise: «Eesti 200-l, sotsidel ega opositsioonierakondadel pole seda moraalset otsustuspunkti.»

Tsahkna: ärme lähe kõigi ettevõtete kallale