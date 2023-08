Kaja Kallas annab uuel nädalal kaks korda riigikogu erikomisjonidele skandaalide kohta aru

Esmaspäeval astub Kallas riigieelarve kontrolli erikomisjoni ette, et anda selgitusi presidendi kantselei rahastamise kohta. Lisaks peaministrile on komisjoni ette kutsutud peaministri büroo juhataja Gerrit Mäesalu ja riigikontrolli esindaja.

Presidendi kantselei rahastamise skandaal puhkes augusti alguses, kui Postimees kirjutas , et presidendi sisenõunik Toomas Sildam sidus vestluses rahandusministeeriumi kantsleri Merike Saksaga seaduste väljakuulutamise presidendi kantseleile lisaraha eraldamisega.

Teisipäevaks on Kallas kutsutud riigieelarve kontrolli erikomisjoni ja korruptsioonivastase erikomisjoni ühisele erakorralisele istungile, et arutada sõjajärgset äritegevust Venemaaga. Lisaks Kallasele on kutsutud maksu- ja tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi, Metaprint ASi tegevjuht Martti Lemendik, Stark Logistics ASi tegevjuht Kristjan Kraag ning riigikontrolli esindaja.