Metsküla kooli 1. septembri aktus oli eile peaaegu täpselt selline nagu igal aastal. Söögitoas oli kringli- ja koogilaud ootamas, lastel olid lilled peos ja mõnel lehvid peas, vanemad olid end pidulikumalt riidesse pannud. Ainult et harjumatu elevus oli õhus.

Filmitegija Katri Rannastu ütles, et Metskülas on nüüd geriljakool. Mis see tähendab? Metsküla kooli pole enam juriidiliselt olemas, sest Lääneranna volikogu otsustas märtsis kooli sulgeda, lapsevanemad kaebasid asja kohtusse, aga õiguskaitset nad ei saanud. Lääneranna vallavalitsus koondas koolijuhi Pille Kaiseli ja õpetajad augusti viimasel päeval.