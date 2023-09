Opositsiooni enamus algatab liikluskaose tõttu Kõlvarti umbusalduse

Linnavolikogu Isamaa fraktsiooni esimehe Karl Sander Kase sõnul peab linnapea võtma liikluskaose eest vastutuse. «Linnavalitsuse tegevuse eest vastutab linnapea. Alates kevadest on kaos Tallinna liikluses ainult süvenenud. Lahenduste otsimise asemel on tehtud olukorda ainult hullemaks, mida näitab ka suvel hoogtöö korras tehtud muudatused ühistranspordis. Linnapea peab võtma vastutuse ettevõtetele tekitatud kahju ning autojuhtidele ja jalakäijatele tekitatud probleemide eest,» ütles Kase.

Reformierakonna fraktsiooni esimehe Pärtel-Peeter Pere sõnul näitab liikluskaos, kui puudulikult on pealinn Mihhail Kõlvarti käe all juhitud. «Paistab, et kõik, mida Tallinna linnavalitsus ette võtab, lõpeb kaosega. Olgu selleks teetööd või bussiliikluse ümberkorraldamine. Seda ei saa pidada edukaks juhtimiseks. Halva juhtimise tõttu kannatavad linlased,» ütles Pere.