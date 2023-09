Keskerakond annab üle eelnõu uurimiskomisjoni moodustamiseks

Fraktsiooni esimehe Tanel Kiige sõnul otsustasid Keskerakonna saadikud Pärnus peetud sügisseminaril, et uurimiskomisjoni moodustamisega ei tohi viivitada, sest Eesti on juba mitu nädalat olnud tõsises usaldus- ja valitsuskriisis.

«Avalikkuse reaktsioon ja erinevad arvamusuuringud näitavad üheselt, et Eesti rahvas ootab peaministrilt märksa põhjalikumaid selgitusi ning poliitilise vastutuse võtmist. Paraku pole seni küsimustele ammendavaid vastuseid tulnud, mis omakorda on usalduskriisi veelgi süvendanud,» lausus Tanel Kiik.

Keskerakonna aseesimees märkis, et uurimiskomisjonil on suuremad volitused asjaolude täpseks väljaselgitamiseks kui erinevatel riigikogu komisjonidel. «Uurimiskomisjonil on õigus kutsuda komisjoni ette isikuid ning nõuda oma ülesannete täitmiseks vajalikke andmeid ja dokumente,» täpsustas Tanel Kiik. «Seejuures on kutsutu kohustatud ilmuma, andma selgitusi ning vastama küsimustele. Uurimiskomisjoni kutse peale mõjuva põhjuseta ilmumata jätmise, andmete või dokumentide esitamata jätmise või selgituste andmisest või küsimustele vastamisest keeldumise eest karistatakse kuni 300 trahviühiku suuruse rahatrahviga.»