Ujulas elustatud vanahärra: seitse roidemurdu kõneleb sellest, et massaaži tehti õigesti

«Minu viimane mälestus on see, et kuna ma pole teab kui hea ujuja, küll alati käinud nädalas paar korda, aga triatloni eesmärki pole mul kunagi olnud. Seetõttu olen alati sättinud ujumise vaiksematele aegadele, mis on siis nädalavahetuse hommikul või kui pole trenne. Ma alati vaatan, et ma ei hakkaks kedagi segama ja keegi mulle väga jalgu ei jääks. Ma mäletan, et olin selle raja peal kahekesi ühe mehega ja ma mäletan seda, kuidas ta ronis sealt välja ja see tegi mulle muidugi head meelt, et ma jäin üksi. Ma võib-olla andsin siis natukene hoogu juurde ja see on mu viimane mälupilt basseinist» kirjeldab Oro Ringvaatele jaanuaris juhtunut.