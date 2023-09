PÄEVA HEATEGU ⟩ Politseinik tegi kaks päeva söömata olnud mehele omletti

Teisipäeval sai politsei väljakutse Narva linna, kus nägemis- ja liikumisraskustega eakas mees oli jäänud hooleta, kuna lähisugulane, kes pidanuks tema eest hoolt kandma, oli mitmeid päevi jätnud alkoholi tarvitamise tõttu taadi tähelepanuta. «Mees kurtis sündmuskohale saabunud politseinikele, et ta pole juba kaks päeva midagi söönud ning telefon laseb valida ainult 112,» kirjeldas Ida prefektuur.

«Veendunud, et taadil on kõht täis ning meie otsest abi rohkem ei vaja, asutasid politseinikud end minekule,» märgiti postituses. «Mure vanahärra pärast aga ei lasknud politseinikel südamerahus oma argitööd edasi teha, seega andsime kogu info abivajavast mehest vastava valdkonna spetsialistidele edasi veendumaks, et tulevikus eakas härra oma heaolu ja tühja kõhu pärast muretsema ei pea.»