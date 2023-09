OTSE POSTIMEHEST ⟩ Ametist lahkuv Katri Raik kritiseeris ka koduerakonda

Laupäeval koguneb Narva volikogu, kus arutatakse Katri Raiki vastu esitatud umbusaldusavaldust. Suure tõenäosusega läheb see ka läbi, Raik tõdes seda ka Postimehe stuudios. «Ma olen leidnud endale ka uue töö, aga ma ei saa teile kahjuks praegu seda öelda, sest mul pole töölepingut,» sõnas ta. Ta kirjeldas, kuidas tema umbusaldamiseni on viinud keeruline poliitiline olukord Narvas, ja viitas, et selle taga on äsja Keskerakonna juhiks valitud Mihhail Kõlvart. Tema sõnul reetis teda ka riigikogus olev keskerakondlane Aleksei Jevgrafov. «See on puhtakujuline reetmine ja selle taga on Kõlvart, kellele tuleb anda au, et ta saab suure punktivõidu. Ta tuli ja pani need inimesed uuesti ühe laua taha, kellel oli keskerakondliku vana võimu alget,» rääkis Raik. Nimelt käis Kõlvart hiljuti Narvas ja suutis lepitada kohalikud keskerakondlased, kel juba pikemat aega ei olnud midagi ühist kohaliku võimuga, ja eraldiseisvad. See annabki neile võimaluse Raiki vastu ühisrinne moodustada.