REPORTAAŽ ⟩ Mitte ainult rikaste lõbu. Kukud tagumikule, lõhud käed, aga armud ikka

Mu elu esimesel purjetamisel mind koolitanud noormees toonitas, et sadamast välja sõites ja sinna naastes on vaja tegutseda õigesti ja kiiresti: heisata või langetada purjed sekundi täpsusega, et mitte sadamas mõnele jahile sisse põrutada. Tunnise teooria ja lihtsa vaatluse järel jättis ta selle vastutuse minu kanda. Üksi ju tõesti ei purjeta ja talle jäi tüürimine, kuid oleks ta vaid aimanud, kui väga ma tahtsin vastu vaielda.