Valimistel korjati isikuandmeid: AKI uurib Aivo Petersoni ühingu tegevust

«Tõepoolest, käimas on menetlus seoses kolmandate isikute andmete kogumisega,» sõnas andmekaitse inspektsiooni avalike suhete nõunik Katrin Haug.

Augusti alguses saatis AKI mittetulundusühingule Koos Rahu Eest Eestis kirja ettepanekuga isikuandmete teemal, kuid pole neilt vastust tänini saanud. «Kuna esialgsele AKI ettepanekule ei vastatud, siis tegi AKI ettekirjutuse ettepanekule vastamiseks,» selgitas Haug ettekirjutuse põhjust, täpsustades, et see on seotud ühingu tegevusega tänavuste riigikogu valimiste ajal, kui isikute andmetest ja nende valimistel tehtud valikutest koostati andmebaas.