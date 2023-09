Haridusminister Kristina Kallas avaldas õpetajate järgmise aasta palgakasvu

Kallase sõnul ei rahulda selline seis ei õpetajaid ega teda ennast: «See oli see, mille osas oli tänases eelarveseisus võimalik kokku leppida. Valitsuses me alustasime läbirääkimisi positsioonist, et kõik palgad on külmutatud järgmiseks neljaks aastaks ehk keegi ei saa midagi.»

Minister näeb, et tegeleda tuleb võimalikult kiiresti nulleerlavega ning reformida kulutuste struktuuri nii, et rohkem raha läheks haridustöötajate palkadesse. «Minu lühikese aja jooksul, kui olen ministeeriumi eelarvega tegelenud, näen, et palju haridusraha läheb mitte pedagoogide palkadesse, vaid mujale ja teistele tegevustele». Haridusvaldkonna kulutuste läbivaatamiseks kutsutakse appi endine haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo.

Riigieelarve strateegiasse järgmiseks neljaks aastaks õpetajate palgakasvu ei panda, ei ole seal ka teisi avaliku sektori palgakasvusid. «See on iga kord eraldi otsus. Ainuke asi on see, et oleme võitnud eesmärgiks, et aastaks 2027 on õpetajate palk 120 protsenti Eesti keskmisest palgast. See on koalitsioonileppes kokku lepitud, mis tähendab, et järgmistel aastatel tuleb suurema sammuga edasi minna,» arvas minister.

Varasemalt on selgunud, eestikeelsele haridusele ülemineku elluviimiseks on järgmisel aastal puudu 27 miljonit eurot, sest eelmine valitsus ei planeerinud Kallase hinnangul vahendeid piisavas mahus. Nüüd aga on valitsus puuduoleva raha leidnud ning sellega kaetakse ülemineku tegevusplaani kõiki kulusid. «Järgmise aasta eestikeelsele haridusele ülemineku eelarve on 67 miljonit eurot,» ütles minister.

«Seal on suurem osa seotud õpetajate ja lasteiaõpetajate palkadega Ida-Virumaal, samuti keelekümbluse täindavate palkadega üle Eesti, aga eriti Tallinnas. Sees on ka toetused koolidele, kes peavad vastu võtma suuremal hulgal muukeelseid õpilasi,» ütles minister.