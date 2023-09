Eesti ei kavatse kobarmoonast loobuda, vaid tahab seda juurde hankida

Kaitseministeerium on korduvalt öelnud, et kobarmoona saab tõhusalt kasutada vastase suurearvulise inimjõu vastu, mistõttu on sel oluline osa Eesti esmase kaitsevõime tagamisel.

Kobarlahingumoon on õhust või maa pealt lastav, endas palju väiksemaid lõhkekehi sisaldav moon, mis on mõeldud maale langedes plahvatama arvukateks väiksemateks osadeks, tekitades sellega ulatuslikku kahju. Käimasolevas sõjas agressorriigi Venemaa vastu on Ukraina kasutanud ameeriklastelt saadud kobarmoona kaevikutes ja kindlustatud positsioonidel paiknevate vastase vägede vastu.

Kui palju ja mis tüüpi kobarmoona on Eesti oma ladudesse varunud, seda ükski Postimehega vestelnud allikas riigisaladusest lähtudes ei avalda.