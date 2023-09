Ilmselt iga liikluses osalev juht mäletab autokoolis õpitut, et sisselülitatud vilkuritega alarmsõidukile tuleb anda teed. Tegelikkuses on aga olukord selline, et alarmsõidukite juhid kohtavad tihti liiklejaid, kes nende lähenemist ei märka või reageerivad ärevas olukorras ebaratsionaalselt.