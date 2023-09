TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Mida arvavad inimesed töötukassalt raha äravõtmisest

Millest on rohkem kasu – et töötukassa maksab raha või et aitab tööd leida?

Karl: Pigem ikka, et aitab tööd leida, sest see viib mingile tulemusele, versus see, et kellelegi tasuta raha jagada. See ei toimi kunagi. Mul endal on selline hea eriala, kus kindlasti tööd on. Sellepärast ma töötuks jäämist ei karda.