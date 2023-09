Analüüs ⟩ Kolm soovitust kliimaministrile

Ei pea olema spetsialist, et teada, mis on Eestis see valdkond, kus tasuvus kõige kiirem ja tulemus kõige tõhusam: energeetika. Pole vaja arutelusid konkurentsivõimest, globaalsetest väljakutsetest ja milline on Eesti vesinikuklaster aastal 2043. Korjake üles madalal rippuvad viljad, kus on mõne aastaga võimalik tulemust näidata. Kus on uued tuulegeneraatorid, peaks olema ainus küsimus, mida kliimaminister Kristen Michalilt (RE) järgmistel aastatel küsida.