Politsei ja prokuratuur hakkavad edaspidi rohkem tähelepanu pöörama kuritegelikule rahale

«Kurjategijad ei vali seda, mille või kelle nad kuritegeliku kasu nimel ohverdavad. Peame andma väga selge sõnumi, et kuritegevus ei tasu ära. Sel põhjusel pööravad politsei ja prokuratuur erilist tähelepanu kriminaaltulu tuvastamisele, arestimisele ja konfiskeerimisele. Võimalik kuritegevuslik tulu ei tohi anda mõtteid uuteks kuritegudeks. Sama oluline on see, et me ühiskonnana kaitseme suure hoolega oma lapsi ja noori nii narko- kui ka seksuaalkuritegevuse eest. Mõlema teema puhul keskendume veelgi enam veebis ja riigipiiride üleselt toimuvale, et tabada kuritegelikud võrgustikud, kes kuritegude taga on,» rõhutas Läänemets.