GALERII ⟩ Propastopi blogi sai Euroopa kodaniku auhinna

Propastopi eesmärk on aidata Eesti ja EL-i kodanikel keerulises inforuumis orienteeruda, arendada nende oskust kriitiliselt mõelda ja valeinformatsiooni ning vaenulikku propagandat ära tunda.

«Propastop on oma töö ja missioonitundega juba aastaid aidanud tagada Eesti ja kogu Euroopa turvalisust ja julgeolekut. Mul on hea meel, et selle tugeva panuse eest pälvib Propastop nüüd ka üleeuroopalise tunnustuse,» ütles propastopi kandidatuuri esitanud Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet.