Istikusõja lahingud jätkuvad

Kas Lees käskis liidust välja astuda, uuris Tomingas temalt. «Ta ütles jah, et võiks ju seda teha,» vastas metsataimekasvataja. Et enne ei saa osta? «Ta on ostnud, ma olengi enamuse taimedest talle müünud,» seletas kasvataja. «Olen kaske teinud viis aastat paari-kolmesaja tuhande kaupa. Siiamaani on ta ära viinud, olen hinna ka saanud enam-vähem. Tsipa odavam on see Leesil, ta peedistab hinnaga ka, nii et vähe ei ole. Eelmisel aastal müüsin kuuske 19 sendiga, et saaks midagigi põllu pealt minema. Ikka jäi 100 000 kätte.»

Asjaosalised kinnitavad

«Ma ei ole kuulnud, et ta on välja astunud,» kommenteeris Tarmo Lees. Aga rääkisite temaga, et ta välja astuks? «Jah, meil on arutluse all olnud, aga rohkem me pole sel teemal vestelnud.» Miks see teil arutluse all on olnud? «Ma ei taha teiega sel teemal rääkida ja praegune kõne on ka meil teiega off the record (mitteametlik – toim),» vastas Lees.