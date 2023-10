Tallinna kaasavale eelarvele esitati ligi viissada ideed

Linnapea Mihhail Kõlvart tänas kõiki linlasi, kes jagasid oma ideid avaliku ruumi arendamiseks. «On hea meel näha, et esitatud ideede hulk on üha kasvanud. Tänavu saabunud rekordarv ettepanekuid näitab, et tallinlased on kaasava eelarve omaks võtnud ja näevad selles reaalset võimalust avaliku raha kasutamisel kaasa rääkida. Esitatud ideed annavad meile selge ülevaate sellest, millist linnaruumi elanikud soovivad, ja aitavad nende ootustega arvestada. Ühtlasi kutsun kõiki osalema novembris algaval avalikul hääletusel, et kogukonnale kõige meelepärasemad projektid saaksid ka reaalsuseks,» rääkis Kõlvart.