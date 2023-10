Maivo (46) sõnas, et ta ei ole selles sõjas oma poolt valinud ning ei oska kaasa rääkida. «Kurb, et selline asi toimub,» lisas ta. Maivo sõnul ei ole info jagamine kunagi kurja teinud ja arvab, et Eesti kajastus sõjast on piisav.

Hendrik (20) sõnul on tegemist kohutava genotsiidiga ning see tuleks ära lõpetada. «See laste tapmine ei ole okei, seda on Iisrael juba ammu teinud, see on väga kole.» Hendriku arvates on kogu Eesti ja üleüldse lääs Iisraeli poolne ning keegi ei mõtle Palestiina laste peale. «Eesti peaks rohkem sõjavastast seisukorda võtma,» lisas ta.