Iisraeli-Hamasi sõda kipub ka Eestit lõhestama

Tartu Ülikooli politoloog Alar Kilp nentis: kiri näitab, et Hamasi rünnaku üks eesmärke – maailm peab rääkima rohkem palestiinlaste lugu – on teatud mõttes vilja kandnud. Allakirjutanud leiavad muu hulgas, et Iisrael peab kohe lõpetama sõjalised operatsioonid Gazas, ent Kilbi sõnul oleks see sama, kui kutsuda Ukrainat üles sõlmima vaherahu enne, kui Venemaa väed on nende maalt lahkunud.