21.09.22, Tallinn Viimased ühistranspordi väljumised jõudmas ja läbimas Hobujaama sõlmpunkti. Kolmveerand tunnise vaatluse ajal, tööpäeva õhtul, võis kesklinna reisijaid kokku lugeda all kümne. Foto Taavi Sepp, Postimees

Postimees küsis Tallinna tänavatel inimestelt, kas nad on ühistranspordiga rahul ning mida peaks muutma. Kaamera ette sattujatest enamik ütles, et nemad on ühistranspordiga suures plaanis rahul, kuigi alati saab seda ka parandada.