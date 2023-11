Miks suhtleb Eesti Balticconnectori uurimises Hiinaga, mitte Hongkongiga?

8. oktoobri öösel juhtus midagi, mida Eesti ei ole varem kogenud. Soome ja Eesti vahel Läänemeres purunes gaasitoru Balticconnector ning kahe riigi vahelised sidekaablid. Veidi hiljem lisandus uudis, et kannatada on saanud ka Eesti ja Rootsi vaheline sidekaabel.



Seni pole ükski kolmest riigist kindalt väitnud, kes taristu purustamises süüdi on, ning tegelikult pole isegi sada protsenti kindel, et seda tehti meelega. Riigid on olnud uurimise osas pigem kidakeelsed ning see, mis teada, pärineb ajakirjandusest.



Juba üsna pea pärast juhtunut mainisid eri ajakirjandusväljaanded mitmeid laevu, kes juhtumi ajal piirkonnas viibisid. Esimesena räägiti Vene kaubalaevast SVG Flot, mis oli Balticconnectori lähistel ankrus terve saatusliku nädalavahetuse. Samas liikus seal alus nimega Sevmorput – Vene riigile kuuluv tuumajõul töötav kaubalaev, mida Venemaa on kasutanud otseselt ka sõjaliste eesmärkide täitmiseks.