Püsivat lumevaipa võiks oodata jõulude aegu

Keskkonnaagentuuri ilmaprognooside osakonna peasünoptik Helve Meitern rääkis, et kuna praegu on üleminekuaeg sügiseselt režiimilt talisemale ja ilmamudelite arvutused on iga päev erinevad, ei saa ilma kohta mitte midagi kindlat ennustada. Ammugi mitte seda, millal päris talve oodata on.