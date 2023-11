Näiteks väitis Laneman toona, et kaitseväest lahkunud tõid peamiste probleemidena välja organisatsioonikultuuri, töökoormuse ja juhiga läbisaamise. Kiili väitis aga, et ta ei tunne kaitseväge enam ära. Temas tekitab muret organisatsioonikultuuriga rahulolematus ja ta rõhutas, et personal on sõjaline ülesanne number üks. Kogu kolmik suhtub kriitiliselt sellesse, et värbamisülesanne läks 2022. aastal ellu viidud muudatusega tegevteenistujate käest kaitseressursside ametile (KRA). Kiilit ennast Postimees seekord kätte ei saanud.