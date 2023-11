VIDEO ⟩ Peaminister soovitas streikivatel õpetajatel hoopis automaksu reklaamida

«Kui nad samal ajal, kui nad streigivad, käivad ringi ja veenavad inimesi automaksu toetama või suuremas mahus seda vastu võtma, et tekiks need vahendid, et me saame tõsta õpetajate palka veelgi rohkem,» selgitas peaminister ERRi ajakirjanikule. Ta lisas, et ükskõik kui kaua ka õpetajad ei stregiks, see raha nende palga tõstmiseks juurde ei too.

Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) esimees Reemo Voltri sõnas Postimehele teisipäeval, et kohtumisel peaministriga mõistmist ja arusaamist ei nähtud. Voltri kinnitas, et Kallase põhjendusteks oli taas see, et riigi eelarvestrateegiasse ei saa õpetajate palgaootusi ja lubadusi sisse kirjutada, sest riigil ei ole raha. Voltri hinnangul on see aga prioriteetide küsimus. «Me õpetajatena muretseme ikkagi pikema perspektiivi pärast. Meie mure on laiem kui see, et kui palju õpetajad praegu palka saavad. Mure on selles, kas meil on või ei ole õpetajaid, nende järelkasv on väga kehv. Aga praegune valitsus jääb selle juurde, et õpetajate palgad järgmistel aastatel ei peaks tõusma.»