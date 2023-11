FOTOD ⟩ Varastatud händkakk jõudis õnnelikult Loodusmuuseumisse tagasi

«Üks selline kakuannetus peaks just täna Viljandimaalt rongiga pealinna saabuma,» lisas Jõks.

Kakk võtab taas koha sisse muuseumi fuajees ja teda saab jälle imetleda juba laupäevast, kui linnu suled on taas puhevile aetud.

11. oktoobril varastati Tallinnas Eesti Loodusmuuseumi fuajeest muuseumi eksponaat – händkaku topis. Vargus on jäi ka videosalvestusele, kus oli näha soni ja jalutuskepiga eakat mees, kes astus tühjas fuajees kännule ning võttis seejärel lae all olnud händkaku endaga jopehõlma all kaasa.