Tema sõnul on tegemist Eesti ühe tähtsama välis­esinduse ning kahe riigi sõpruse sümboliga. «Siit algas ka Eesti teekond NATOsse,» sõnas Kallas. «Oleme väga tänulikud Ameerika kohaloleku eest NATO idatiival, sealhulgas Eestis. See kinnitab, et NATO on valmis kindlalt kaitsma oma territooriumi igat sentimeetrit.»