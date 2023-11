Vene «kaasmaalaste» eksjuht: Eestist lahkunud venelastele tuleks luua eraldi linnakud

Peterburis toimunud Balti Foorumil esinenud – Eestis tuntud «Vene maailma» eest võitleja – Aleksander Kornilovi sõnul leiavad praegu kaasmaalased ise võimalusi, et osta ehitamiseks ja äriks vajalikku maad, kuid sellega on seotud riskid, samal ajal kui riiklikul programmil «Kaug-Ida hektar» ja «Polaarhektar» (ka nimega «Arktiline hektar») on kohustus rajada regionaalseid asumeid.

Edasi rääkis Kornilov, et see kõik on seni süstematiseerimata ja kaootiline, peletades potentsiaalseid ümberasujaid eemale. Tema esinemisest jäi arusaamatuks, kas kaootiliselt tegutsevad ümberasujad ise või on kaootilised ja süsteemitud föderaalsed programmid.