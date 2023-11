Valter Parve Metsküla kooli sulgemisest: kogukonna purustamine on kuritegu ühiskonna vastu

Parve sõnul ei taha ta uskuda kuulujutte, et Metsküla koolimaja tahetakse tühjaks teha põhjusel, et vallavalitsusel on sellega mingid oma plaanid, aga samas jääb talle mõistatuseks, miks on omavalitsus ühe hästi töötava kogukonnakooli suhtes nii tõrjuv. Nagu ei saa aru sellestki, kellele on kogukonna lõhkumine kasulik.

«See on õudne, sest kogukonda luua on väga raske. Metskülas on see praegu koondunud ümber kodukooli,» räägib Parve. «Minu jaoks on asjal palju laiem tähendus, sest see on ka turvalisuse ja Eesti julgeoleku teema. Kui küberrünnakud peaksid linnas infrastruktuuri rivist välja lööma, siis kuhu need Tallinna suurte linnaosade inimesed lähevad? Maaelu peab Eestis alles jääma, sest see on meid sajandeid kaitsnud. Maal on ikka vesi kaevus, puud riidas ja kartul salves. Maaelu hävitamine on erakordselt vastutustundetu käitumine – ka kultuuri ja keele säilitamise seisukohalt. Tavade ja kommete mõttes, sest siin õpitakse tere ütlema, jõudu soovima, üksteist aitama.»