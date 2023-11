Kersti Kaljulaid: ka majanduslik vägivald käib lähisuhtevägivalla alla

«Lähisuhtevägivald on salakaval. Tema ära tundmiseks ei pea alati olema ekspert, aga see ei pruugi sugugi olla lihtne,» kirjutab Kaljulaid sotsiaalmeedias. «Lähisuhtevägivald on igasugune vaimne, füüsiline, seksuaalne või majanduslik vägivald inimeste vahel, kes on parasjagu või olnud kunagi lähedases suhtes. Kui füüsiline vägivald on kergemini märgatav, jäävad teised vägivallavormid tihtipeale varju.»

Kaljulaid täpsustab postitusele lisatud slaidides, et majandusliku vägivalla korral kontrollib vägivallatseja ohvri raha ja materiaalsete vahendite kasutamist eesmärgiga raskendada ohvri iseseisvat majanduslikku toimetulekut ning muuta ohver endast sõltuvaks.

Majandusliku vägivalla tunneb ära selle järgi, et partner jäetakse majanduslikest otsustest kõrvale, vägivallatseja hoiab ohvri raha ja pangakaarte enda valduses või jätab maksmata elatise. Samuti käib majandusliku vägivalla alla see, kui vägivallatseja keelab ohvril õppida või tööle minna, sunnib teda laenu võtma või lõhub ta asju.

«Oskus lähisuhtevägivalla ilminguid ära tunda loob paremad eeldused lähisuhtevägivalla ennetamiseks ja selle varajaseks sekkumiseks,» kirjutab Kaljulaid ja lisab, et erinevaid lähisuhtevägivalla ilminguid on rikkalikult kirjeldanud oma veebilehel IdaVirumaa Naiste Tugikeskus.

«Paraku on nii, et vägivalla all kannatav inimene tunneb end sageli juhtunus süüdi. Seepärast on toimunust ka raske rääkida,» kirjutab Kaljulaid ja lisab, et see ei peaks nii olema, sest vägivalla talumine ei ole lahendus.