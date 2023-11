VAATA KAARTE ⟩ Siberi vangilaagritest teele pandud kasetohukirjad võivad jõuda UNESCO nimekirja

Viie riigi UNESCO rahvuslike komisjonide ja mäluasutuste koostöös ette valmistatud taotlus sisaldab 148 dokumenti aastatest 1940–1965, mis on hoiul kokku 31 mäluasutuses. Dokumentide sekka kuuluvad kasetohule kirjutatud Siberi vangilaagritest saadetud kirjad ning muud isiklikud dokumendid, mille on loonud poliitvangid või küüditatud.

Vabamu tegevdirektor ja juhatuse liige Karen Jagodin nentis, et kasetohukirjade tähendus toob hästi välja inimliku vajaduse kontakti ja suhtluse järele oma lähedastega, seda ka kõige ebainimlikumates ja raskemates oludes. «Kasetohukirjadele on pandud kirja nii õnnitlus- ja pühadesoove kodustele, ülestähendusi söödud toidust kui ka märkmeid laagrielu kohta. Oleme südamest tänulikud inimestele, kes on aidanud kaasa selle pärandi säilimisele ning annetanud kirju Vabamu kogudesse,» märkis ta.

UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni peasekretär Kerli Gutman-Normak lisas, et kirjade esitamine UNESCO maailma mälu registrisse on suurepärane näide viie riigi mäluasutuse koostööst.

UNESCO maailma mälu register koondab ülemaailmse väärtusega dokumendipärandit. Register on avalikkusele kõige tuntum osa laiemast maailma mälu programmist, mille eesmärk on soodustada mäluasutuste koostööd, et dokumendipärand säiliks ja sellele oleks tagatud ligipääs. Registris on praegu 494 kannet.