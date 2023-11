Lasnamäele kerkib puitkonstruktsioonidega ringmajanduskeskus

Abilinnapea Joosep Vimma sõnul saab Punasele tänavale rajatavast ringmajast etalon kõigile järgmistele. «Kujundame ümber tänaseid jäätmejaamasid, kuid selgelt on vajadus tuua need teenused inimestele lähemale. Seepärast oleme asunud rajama ka uusi ringmajanduskeskuseid. Lasnamäele rajatav ringmaja on esimene päris uue põlvkonna ringmajanduskeskus, milleks oleme saanud eeskuju põhjamaadest ja kus rakendame ka ehitusel ringmajanduse põhimõtteid. See tähendab, et kasutame võimalikult palju puitkonstruktsioone ning taaskasutatud materjale,» märkis Vimm.